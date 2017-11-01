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Новости |Общество
1 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 8

Кузбассовцы смогут купить торты и пирожные с государственной символикой России

Символом продовольственной безопасности Кузбасса уже давно стали губернаторские ярмарки. В пятницу они пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселёвске, Междуреченске и Анжеро-Судженске. Жители смогут приобрести по ценам на 10% ниже рыночных свежие продукты. Изюминкой торговли в областном центре станут торты и пирожные с государственной символикой России. Будет организована работа полевых кухонь, мобильных офисов МФЦ, социального такси для маломобильных.

 
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