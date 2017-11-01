Кемерово признали городом с самым доступным жильём в Сибири

На сайте N1.RU подсчитали, сколько времени понадобится жителям крупнейших сибирских городов, чтобы накопить на собственное жильё.

«Несмотря на то, что доходы на семью и выбранное жильё, чаще всего отличаются от среднестатистических, приведённые расчёты отражают доступность жилья в массовом сегменте. Нередко семьи со средними доходами, не имеющие собственного жилья, откладывают или тратят зарплату одного из супругов на квартиру, поэтому могут ориентироваться на эти расчёты», - «Газета Кемерова» цитирует руководителя пресс-службы сайта N1.RU Анастасию Гринёву.

Столица Кузбасса в этом рейтинге заняла первое место. Чтобы накопить средства на однокомнатную квартиру в Кемерове семье понадобится 3,5 года. Двухкомнатную квартиру кемеровчане смогут позволить себе через 6 лет.

На втором месте Томск, где на «однушку» нужно копить 3,7 года, а на «двушку» - 6,4 года. Замкнул тройку лидеров Красноярск.

Сложнее всего приходится жителям Барнаула, они накопят на однокомнатную квартиру за 5,9 года.