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1 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 45

В Кемерове осудили мужчину, зарезавшего таксиста

В Кемерове осудили мужчину, зарезавшего таксиста

Злоумышленник не захотел платить за проезд и ударил водителя ножом.

По версии следствия, инцидент произошёл в Кировском районе Кемерова 19 августа 2017 года. Обвиняемый позвонил знакомому таксисту и попросил подвезти его. Когда мужчины прибыли в место назначения, пассажир отказался оплачивать проезд и ударил таксиста ножом в шею.

 Когда пострадавший скончался, злоумышленник снял с его пальца кольцо, прихватил сумочку с документами и убежал.

«Погибшего обнаружили прохожие. Они вызвали полицию. Подозреваемого задержали через несколько часов. В этом им помогло то, что убийца забыл в машине куртку, в которой лежал телефон», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СК РФ по Кузбассу.

 Отмечается, что преступник ещё до задержания успел продать кольцо за 1 000 рублей.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

 
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