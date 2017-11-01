В Кузбассе наградили отличившихся судебных приставов

Судебные приставы сегодня отметили 152-ую годовщину службы. На торжественном приеме отличившихся сотрудников наградили медалями и денежными премиями. Помимо взысканий специалисты проводят досмотры зданий суда, доставляют туда участниковпроцессов и следят за работой коллекторов. А в последний год полномочия расширились еще больше . Например, теперь они могут привлекать к административной ответственности алиментщиков и ограничивать выезд за пределы страны. Для большинства нарушителей закона это стало поводом погасить свои долги.