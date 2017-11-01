Кузбасские предприятия не выплачивали зарплату 9 тысячам сотрудников

Главная задача судебных приставов - работа с должниками , в том числе и по заработной плате. Как мы уже сообщали, в Кузбассе возбуждено 27 таких уголовных дел. Деньги не получали девять тысяч человек с четырнадцати предприятий. К примеру, Новокузнецкая "Сибирская сбытовая компания" задолжала людям около двадцати трех миллионов рублей. Сейчас создана специальная комиссия, которая решит, как рассчитаться с кузбассовцами. Следователи начали проверку.