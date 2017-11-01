1 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 61
Кузбассовцы получили ключи от новых квартир
В Прокопьевском районе заселили шестнадцатиквартирный дом. В новое жильё переехали дети – сироты, семьи работников бюджетной сферы и переселенцы из аварийных бараков.
В Прокопьевском районе заселили шестнадцатиквартирный дом. В новое жильё переехали дети – сироты, семьи работников бюджетной сферы и переселенцы из аварийных бараков.
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