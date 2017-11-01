В Кузбассе коммунальщики борются с гололёдом

В надлежащем состоянии и порядке , особенно в период гололеда , должны содержаться дороги . Сегодня ситуация контролируется в ежедневном режиме. На магистралях трудятся более полутора тысяч специалистов и около семисот единиц спецтехники, в том числе тракторы, погрузчики, самосвалы и грейдеры. Потивогололедным материалом обработаны въезды в города, основные автострады, по которым курсирует общественный транспорт. Во дворах с помощью песка и специальных инструментов с наледью борются сотни дворников. Коммунальщики также промывают трубы и канализационные сливы. Чтобы работа шла максимально эффективно, сегодня организованы «горячие линии», куда кузбассовцы могут сообщить о проблемных местах.