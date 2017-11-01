Кемеровские депутаты формируют список объектов, которые будут отремонтированы в 2018 году

Кемеровские депутаты приступили к формированию наказов на следующий год. В этом они направили средства на благоустройства дворов. Среди новых предложений – проекты по реконструкцию скверов, набережной, тротуаров. Также кемеровчане предлагают отремонтировать школьные спортивные залы и загородные оздоровительные лагеря. В среднем сумма составит почти 56 миллионов рублей и будет направлена на реализацию одного общегородского проекта.