В областном центре охраны здоровья шахтеров открыли новое помещение отделения скорой медицинской помощи

Важнейшими темами производственных совещаний, конференций и встреч являются сегодня и вопросы безопасности. Это актуально как для металлургов, так и для угольщиков. Травматизм на предприятиях Кузбасса в последнее время заметно снизился, но, к сожалению, ЧП все же случаются. Сегодня в Ленинск-Кузнецком областном центре охраны здоровья шахтеров открыли новое помещение отделения скорой медицинской помощи. Сама станция работает с июня этого года. На сегодняшний день совершено около пяти тысяч выездов к пациентам. Рассказывает Андрей Уфимцев.