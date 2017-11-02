Владелец Яшкинского пищевого комбината попал в список долларовых миллиардеров

Глава томской «КДВ групп» Денис Штенгелов вошёл в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg, пишет «Газета Кемерова». Издание напоминает, что в числе активов предпринимателя также пищевой комбинат в посёлке Яшкино.

Штенгелов основал «КДВ групп» 20 лет назад. Сейчас в её состав включены 11 фабрик, которые производят 350 наименований продукции. Это популярные вафли «Яшкино», и «Бабкины семечки», и сухарики «Кириешки» и «3 корочки». За прошлый год выручка «КДВ групп» и составила 95,3 миллиарда рублей.