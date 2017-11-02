В Новокузнецке женщина, спускаясь по простыням, упала с 3 этажа

Очередное ЧП с падением с высоты произошло в Кузбассе. На этот раз инцидент случился днём 1 ноября в одном из домов 13-го микрорайона Новокузнецка.

Горожане сообщили, что с высоты упала женщина, на место прибыли медики и увезли её в больницу. Там 44-летней пострадавшей диагностировали перелом пояснично-крестцового позвоночника.

Выяснилось, что её закрыл дома сожитель, но женщине срочно понадобилось выйти. Однако, зачем именно, она не может вспомнить. Новокузнечанка решила спуститься по связанным простыням, «канат» порвался, и она упала, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.