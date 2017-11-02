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Новости |Общество
2 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 54

В кузбасском посёлке открыли несколько социально значимых объектов

Радостное событие и для жителей беловского посёлка Грамотеино. Там открыты сразу несколько социально значимых объектов. На территории местной школы появился детский автогородок, где будут проходить занятия по правилам дорожного движения. Распахнул двери обновлённый культурный центр. Здесь отремонтировали помещения кружков, фойе, зрительный зал, библиотеку, технические и санитарные комнаты, спортзал. Ещё один подарок - новый жилой дом на 29 квартир.

 
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