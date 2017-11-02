В День народного единства в Кузбассе пройдёт более 900 мероприятий

Волшебным и богатым на события обещает стать в Кузбассе День народного единства. Область присоединится к всероссийской акции «Ночь искусства 2017». Программа насыщенная. Состоятся свыше 900 мероприятий: концерты, выставки, литературные чтения, флеш-мобы, краеведческие квесты, мастер-классы и кинопоказы. Изюминкой станут так называемые литературные батлы. Некоторые учреждения культуры будут принимать гостей после полуночи. Подробную программу можно посмотреть на сайте департамента культуры и национальной политики области.