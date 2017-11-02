В кемеровском СИЗО открыли производство мантов, пельменей и вареников

Цех по производству замороженных полуфабрикатов открылся в СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области. Помещение отремонтировали, здесь сеть все необходимое. Планируется, что будет выпускаться около 200 килограммов продукции в месяц.

- Ассортимент полуфабрикатов достаточно разнообразен и уже пользуется заслуженным спросом. Здесь лепят пельмени, манты, вареники с тремя начинками (картофель и грибы, капуста с мясом, картошка со шкварками), в перспективе вареники со сладкой начинкой, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону. В ведомстве уточнили, что мясо поставляется из колоний-поселений Чебулинского района.

На производстве трудятся три осужденные женщины, скоро к ним присоединится столько же коллег. Отмечается, что все они знают этот вид работы и имеет медицинские книжки. За день в тестовом режиме девушки лепят более 20 килограммов пельменей, в неделю выходит более 100.

- Что позволяет вкусно накормить не только подозреваемых, обвиняемых и осужденных, но и распространить продукцию среди сотрудников изолятора, - сказали в ГУФСИН.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области