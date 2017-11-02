Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Россия и мир
2 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 82

Видео: в Индии родился младенец с двумя головами

В индийском штате Амбайогай появились на свет редчайшие сиамские близнецы парапаги.

Отклонение в развитии малыша врачи зафиксировали на восьмом месяце беременности. Мать приняла решение выносить ребёнка и на 36 неделе ей провели кесарево сечение.

«Врачи установили, что дети весом 3,7 кг имеют свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы. Сразу после рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - сообщает «РИА Новости».

Через сутки после рождения малыши скончались.

Сотрудники гинекологического отделения госпиталя Свами Рамананд Теерт запечатлели уникальных младенцев на видео.   

 
Архив
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Началось голосование за участников проекта «Лучший.Гришковец»
31 октября 2017 512
5 удивительных возможностей новогодней Белокурихи
31 октября 2017 264
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 1843
В Кузбассе ночью микроавтобус насмерть сбил 18-летнего парня
2 ноября 2017 14
Видео: в Индии родился младенец с двумя головами
2 ноября 2017 82
В кемеровском СИЗО открыли производство мантов, пельменей и вареников
2 ноября 2017 115
В День народного единства в Кузбассе пройдёт более 900 мероприятий
2 ноября 2017 46
В Прокопьевске открылась выставка «Первозданная Россия»
2 ноября 2017 45
В кузбасском посёлке открыли несколько социально значимых объектов
2 ноября 2017 54
Работникам кемеровского предприятия 3 месяца не платили и предложили уволиться
2 ноября 2017 58
С жалобами на симптомы ОРВИ в больницы обратились 14.500 кузбассовцев
2 ноября 2017 72
В Новокузнецке женщина, спускаясь по простыням, упала с 3 этажа
2 ноября 2017 369
В Кузбассе осудили узбека, который поджег свою девушку
2 ноября 2017 335
Владелец Яшкинского пищевого комбината попал в список долларовых миллиардеров
2 ноября 2017 184
Кузбассовцев призвали поторопиться с крупными покупками
2 ноября 2017 388
В областном центре охраны здоровья шахтеров открыли новое помещение отделения скорой медицинской помощи
2 ноября 2017 109
Депутат навестил девочек-сирот в Кемеровском районе
1 ноября 2017 217
В Киселёвске откроют уникальный стадион
1 ноября 2017 163
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 01.11.17
1 ноября 2017 293
События недели
События недели от 29.10.2017
29 октября 2017 629
Молитва на языке жестов
2 ноября 2017 25
Андрей Коновод: мечты руководителя кузбасского Следкома
1 ноября 2017 421
Время платить налоги: ответы на важные вопросы
1 ноября 2017 101
Николай Сенчуров: благоустройство Кемерова
1 ноября 2017 248
Алексей Кириченко: новый главный дирижёр музыкального театра Кузбасса
1 ноября 2017 205
Яблоки на снегу: подготовка яблони к зиме
1 ноября 2017 193
Уникальные кадры из кузбасской истории пожарно-прикладного спорта
1 ноября 2017 102
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.