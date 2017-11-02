Видео: в Индии родился младенец с двумя головами

В индийском штате Амбайогай появились на свет редчайшие сиамские близнецы парапаги.

Отклонение в развитии малыша врачи зафиксировали на восьмом месяце беременности. Мать приняла решение выносить ребёнка и на 36 неделе ей провели кесарево сечение.

«Врачи установили, что дети весом 3,7 кг имеют свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы. Сразу после рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - сообщает «РИА Новости».

Через сутки после рождения малыши скончались.

Сотрудники гинекологического отделения госпиталя Свами Рамананд Теерт запечатлели уникальных младенцев на видео.