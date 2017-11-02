В Кузбассе ночью микроавтобус насмерть сбил 18-летнего парня

ДТП произошло 1 ноября в 1:40 на автодороге Полысаево — Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк.

«По предварительным данным, водитель SsangYong Istana сбил 18-летнего пешехода, который переходил проезжую часть», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что на одежде молодого человека не было светоотражающих элементов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.