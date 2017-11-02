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2 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 102

В смертельном ДТП на кузбасской трассе опрокинулась иномарка

В смертельном ДТП на кузбасской трассе опрокинулась иномарка

Автокатастрофа произошла 1 ноября в 2:30 на дороге Бачатский — Старобачаты.

По сообщению кузбасской ГИБДД, причиной ДТП стало то, что водитель китайского автомобиля BYD не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП, 28-летний автомобилист не пострадал. Однако 43-летний пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью.

В обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранители. 

 
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