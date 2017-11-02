В смертельном ДТП на кузбасской трассе опрокинулась иномарка
Автокатастрофа произошла 1 ноября в 2:30 на дороге Бачатский — Старобачаты.
По сообщению кузбасской ГИБДД, причиной ДТП стало то, что водитель китайского автомобиля BYD не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП, 28-летний автомобилист не пострадал. Однако 43-летний пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью.
В обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранители.