В смертельном ДТП на кузбасской трассе опрокинулась иномарка

Автокатастрофа произошла 1 ноября в 2:30 на дороге Бачатский — Старобачаты.

По сообщению кузбасской ГИБДД, причиной ДТП стало то, что водитель китайского автомобиля BYD не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП, 28-летний автомобилист не пострадал. Однако 43-летний пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью.

В обстоятельствах гибели мужчины разбираются правоохранители.