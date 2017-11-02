В кузбасской квартире нашли тела троих детей и двух женщин

Шокирующую информацию сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. В одной из квартир 2-этажного дома в посёлке Верх-Егос в Прокопьевском районе обнаружены тела пяти человек.

- 38-летней и 28-летней женщин, а также трех малолетних детей (2 года, 7 и 8 лет). Без видимых признаков насильственной смерти, без признаков обгорания. В квартире порядок вещей не нарушен. По предварительной информации семья положительная, - рассказали в ведомстве. Сейчас на месте работают эксперты, ход расследования на контроле руководства кузбасского Следокма.