В Кемерове открылась Всероссийская научно-практическая конференция

Как гром среди ясного неба порой для жителей новость о серьёзном недуге. Один из них нарушение ритма сердца. Сегодня об этом шла речь на Всероссийской научно-практической конференции в Кемерове. Последствия заболевания могут быть очень серьёзными, вплоть до инсульта. Подобный форум впервые проходит в регионе. Но кузбасским врачам есть чем поделиться с гостями. Накоплен большой опыт в кардиологии по взаимодействию специалистов различного профиля.