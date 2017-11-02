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Новости |Происшествия
2 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 67

Кемеровчанин показал следователям, как убивал таксиста

Сегодня вынесен приговор жителю Кемерова, его обвиняют в убийстве таксиста. Преступление было раскрыто в августе этого года по горячим следам. Сотрудники следственного комитета по Кемеровской области и суд установили, что к хозяину автомобиля обратился знакомый и попросил довезти. Когда прибыли на место, пассажир отказался платить. Таксист ударил его в грудь кулаком, а в ответ получил нож в шею. Мужчине назначено наказание - 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

 
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