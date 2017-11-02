В Кузбассе двухлетнему малышу, проглотившему игрушки, удалили часть кишечника

Около суток элементы магнитной мозаики находились в животе у юного кузбассовца.

Родители двухлетнего малыша заметили, что их ребёнок чувствует себя плохо - у него началась рвота, вялость и боли.

Когда маленького пациента обследовали врачи, они обнаружили восемь магнитов в правой половине живота.

«Инородные для организма предметы, продвигаясь, за сутки оказались в разных петлях кишечника, и примагнитились друг к другу. Под давлением магнитов, появились отверстия, и у ребёнка развивался перитонит», - сообщает «Газета Кемерова».

Из-за сложности случая, эндоскопическую операцию провести не удалось. Тогда хирурги вырезали часть тонкого кишечника вместе с застрявшими деталями игрушки.

Сейчас мальчик уже находится дома и поправляется.