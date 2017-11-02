Александр Бессмертных собирается устроить шоу в Шерегеше

Призёр Олимпийских игр в Сочи сообщил о планах провести лыжную гонку на популярном горнолыжном курорте Шерегеш.

Спортсмен считает, что там можно сделать лыжную трассу, которая бы соответствовала стандартам мирового уровня. В интервью радио «Маяк в Кузбассе», он сказал, что в «Геше» побывала легендарная билтлонистка Ольга Зайцева и ей там все очень понравилось. В конце зимы Александр Бессмертных собирается пригласить российских атлетов и сделать в Шерегеше яркое спортивное шоу.