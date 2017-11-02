У кузбасского лыжника могут отобрать олимпийскую медаль

Международный Олимпийских комитет объявил, что результаты двух российских спортсменов Александра Легкова и Евгения Белова, выступавших в 2014 году, обнуляются. Причина - возможное нарушение антидопинговых правил и манипуляции с результатами тестов. Таким образом, Россия может лишиться золота Легкова в марафоне и серебра в эстафете, в которой как раз и выступал кузбассовец Александр Бессмертных. «Вести» связались с олимпийцем по телефону и узнали его мнение.