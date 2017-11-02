Следственный комитет проверит информацию о невыплате зарплаты сотрудниками завода в Кемерове

Следственный комитет начал проверку по факту задержки заработной платы сотрудникам Кемеровского завода теплоизоляционных изделий. Поводом послужил репортаж "Вестей", который вышел в эфир накануне. Невыплата денег в течение трех месяцев и предложение уволиться по собственному желанию, побудило отчаявшихся людей обратиться за помощью к журналистам Вестей. Сейчас эксперты изучают финансовую документацию, а также выясняют, имелись ли на счетах организации средства, и на что они расходовались.