Появилось видео с места загадочной гибели двух женщин и троих детей в Кузбассе

Шокирующая новость из Прокопьевского района сегодня взбудоражила всю область. Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели сразу пятерых человек. Страшная трагедия произошла в поселке Верх-Егос. Соседка обнаружила в квартире двух женщин и трех детей - двух, семи и восьми лет. Беспорядка в доме не было. По предварительной информации семья характеризуется, как положительная. В настоящее время на месте работает следственная группа.