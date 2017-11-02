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Новости |Происшествия
2 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 41

Появилось видео с места загадочной гибели двух женщин и троих детей в Кузбассе

Шокирующая новость  из Прокопьевского района сегодня взбудоражила всю область. Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели сразу пятерых человек. Страшная трагедия произошла в поселке Верх-Егос. Соседка обнаружила в квартире  двух женщин и трех детей -  двух, семи и восьми лет. Беспорядка  в доме не было. По предварительной информации семья  характеризуется, как положительная. В настоящее время на месте работает следственная группа.  

 
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