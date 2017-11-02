В Кемерове проходит форум по профилактике болезней сердца

Новые методы лечения и профилактики нарушения сердечного ритма обсуждают сегодня участники всероссийской научно-практической конференции, впервые открывшейся в Кузбассе. Это распространенное заболевание, которое встречается у двух процентов населения. Последствия могут быть очень серьезными, вплоть до инсульта. Кемерово для проведения форума выбрали потому, что здесь уже накоплен большой опыт по взаимодействию специалистов различного профиля.