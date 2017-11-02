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2 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 15

В Кемерове проходит форум по профилактике болезней сердца

Новые методы  лечения и профилактики нарушения сердечного  ритма обсуждают сегодня  участники всероссийской  научно-практической конференции,  впервые открывшейся  в Кузбассе. Это распространенное заболевание, которое встречается у двух  процентов населения. Последствия могут быть очень серьезными, вплоть до инсульта. Кемерово  для проведения форума выбрали потому, что здесь уже накоплен большой опыт по взаимодействию специалистов различного профиля.

 

 
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