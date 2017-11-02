Губернатор Кузбасса поручил отремонтировать улицу в Белове

В областной администрации состоялось совещание с участием главы города Белово Александра Курносова по дальнейшему развитию территории. В следующем году Белово отметит 80-летний юбилей.

- И встретить юбилей город должен чистым, комфортным, благоустроенным, — подчеркнул Тулеев.

К этой дате Аман Тулеев поручил ко Дню шахтера-2018 отремонтировать улицу Пролетарскую. Это единственная магистраль города, где проходит весь грузовой поток. Необходимо починить 2,5 километра дорожного полотна, сделать тротуары и оборудовать ливневки. На эти цели понадобиться 60 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Руководитель региона поставил задачу приступить к работе, как только сойдет снег.