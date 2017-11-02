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Новости |Общество
2 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 62

Губернатор Кузбасса встретился с главой Белова Алексеем Курносовым

Аман Тулеев встретился  с главой Белова  Алексеем Курносовым (продолжается цикл встреч с руководителями муниципалитетов). За последние три года здесь  построено 11 многоквартирных домов, два  детских сада с бассейнами, отремонтировано 8 километров дорог,  благоустроено 65 дворов, открыто два парка, МФЦ,  проведена масштабная реконструкция ДК. В планах запуск  второй очереди комплекса, который  сможет обслуживать и ремонтировать большегрузные карьерные самосвалы. Но градообразующей отраслью, конечно, остаётся  угледобыча. Около 12 тысяч беловчан работают на шахтах и разрезах. В этом году Белову исполняется 80 лет. Встретить юбилей город должен чистым, комфортным и  благоустроенным. Сегодня были определены основные задачи, которые нужно решить до Дня шахтёра.

 

 
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