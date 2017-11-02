Губернатор Кузбасса встретился с главой Белова Алексеем Курносовым

Аман Тулеев встретился с главой Белова Алексеем Курносовым (продолжается цикл встреч с руководителями муниципалитетов). За последние три года здесь построено 11 многоквартирных домов, два детских сада с бассейнами, отремонтировано 8 километров дорог, благоустроено 65 дворов, открыто два парка, МФЦ, проведена масштабная реконструкция ДК. В планах запуск второй очереди комплекса, который сможет обслуживать и ремонтировать большегрузные карьерные самосвалы. Но градообразующей отраслью, конечно, остаётся угледобыча. Около 12 тысяч беловчан работают на шахтах и разрезах. В этом году Белову исполняется 80 лет. Встретить юбилей город должен чистым, комфортным и благоустроенным. Сегодня были определены основные задачи, которые нужно решить до Дня шахтёра.