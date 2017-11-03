В Кировском районе Кемерова мужчина выпал с пятого этажа

Инцидент произошёл 3 ноября около 20:00 на улице Инициативная. Кемеровчанин выпал из окна пятого этажа и выжил.

По сообщению «Газеты Кемерова», очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и пострадавшего доставили в больницу. Там у 39-летнего мужчины диагностировали кататравму, закрытый перелом правой бедренной кости, перелом левой стопы и другие травмы.

Отмечается, что в момент падения кемеровчанин был пьян. Подробности происшествия выясняются.