На кузбасской трассе две машины насмерть сбили женщину

Страшная авария произошла вечером 2 ноября на дороге Гурьевск — Малая Салаирка — Горскино — Урск. Здесь погибла женщина, которую сбили сразу два автомобиля.

По предварительной информации, 27-летняя женщина вышла на дорогу, перед ней близко ехала водитель LADA Kalina. Столкновения избежать не удалось: машина сбила пешехода. Затем на женщину наехал автомобиль Mazda. Травмы оказались не совместимы с жизнью, пишет «Газета Кемерова». Издание сообщает, что горожанка хотела перейти дорогу вне пешеходного перехода. Фликеры, которые помогли бы стать заметнее в темноте, на её одежде отсутствовали.