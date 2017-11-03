Стала известна причина гибели пяти человек в кузбасском селе

«Вести-Кузбасс» сообщали о том, что в Прокопьевском районе 3 ноября в одном из домов в селе Верх-Егос обнаружены тела пяти человек: двух женщин и троих детей.

По предварительной информации, люди погибли из-за неправильной эксплуатации печного отопления, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. В Следкоме Кузбасса отмечают, что семья характеризуется положительно, расследование продолжается.

Фото: кадры с места трагедии (оперативная съёмка)