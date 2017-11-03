Таджику, который 12 лет назад изнасиловал в Кузбассе девочку, вынесли приговор

Вынесен приговор 35-летнему жителю Таджикистана, который в 2005 году надругался в Кузбассе над девочкой-подростком, на тот момент ей было 15 лет. Задержать его по горячим следом тогда не смогли.

Как сообщают в Следственном комитете, 12 лет назад осуждённый, находясь в пьяном виде, увидел на улице 15-летнюю знакомую. Он схватил её, начал угрожать, привел на съёмную квартиру, где изнасиловал. Жертва смогла вырваться и рассказала дома обо всем родителям. Сразу найти мужчину не удалось: он немедленно покинул регион, уехав в Челябинск.

- По истечении 12 лет местонахождение подозреваемого было установлено. Правоохранителям стало известно, что мужчина приобрел билеты на поезд из Нижнего Новгорода в Челябинск. В июне текущего года при содействии коллег он был задержан на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде. Сотрудниками отдела МВД России по городу Мыски он был доставлен в Кемеровскую область, - рассказали в ведомстве. Мужчина во всем признался, суд назначил ему 10 лет колонии общего режима.