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Новости |Криминал
3 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 22

Таджику, который 12 лет назад изнасиловал в Кузбассе девочку, вынесли приговор

Таджику, который 12 лет назад изнасиловал в Кузбассе девочку, вынесли приговор

Вынесен приговор 35-летнему жителю Таджикистана, который в 2005 году надругался в Кузбассе над девочкой-подростком, на тот момент ей было 15 лет. Задержать его по горячим следом тогда не смогли.

Как сообщают в Следственном комитете, 12 лет назад осуждённый, находясь в пьяном виде, увидел на улице  15-летнюю знакомую. Он схватил её, начал угрожать, привел на съёмную квартиру, где изнасиловал.  Жертва смогла вырваться и рассказала дома обо всем родителям. Сразу найти мужчину не удалось: он немедленно покинул регион, уехав в Челябинск.

 -   По истечении 12 лет местонахождение подозреваемого было установлено. Правоохранителям стало известно, что мужчина приобрел билеты на поезд из Нижнего Новгорода в Челябинск. В июне текущего года при содействии коллег он был задержан на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде. Сотрудниками отдела МВД России по городу Мыски он был доставлен в Кемеровскую область, - рассказали в ведомстве. Мужчина во всем признался, суд назначил ему 10 лет колонии общего режима.

 
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