В Кузбассе кладбище хотели расширить до жилых домов

Прокурор добился запрета расширения кладбища в Крапивинском районе до жилых домов.

Председатель садоводческого товарищества «Светофор», обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в нарушении прав граждан на благоприятную окружающую среду.

«Участок, на котором находится кладбище, администрацией муниципального образования своевременно не был поставлен на кадастровый учёт, границы захоронений не определены. Территория кладбища не была ограждена, отсутствовала санитарно-защитная зона», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на областную прокуратуру.

По закону, расстояние от кладбища до жилых домов должно быть не меньше 50 метров. В связи с этим, суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию Крапивинского района провести работы по межеванию земельного участка, занятого под общественное кладбище на территории Шевелевского сельского поселения.