Кузбасс с размахом отметит День народного единства

В День народного единства представители национальных диаспор порадуют не только своими кулинарными талантами, но и спортивными. В 10 часов утра на площади Советов начнётся турнир по хоккею в валенках. Также завтра ожидается и насыщенная культурная программа. Состоятся свыше 900 мероприятий: концерты, выставки, литературные чтения, флеш-мобы, краеведческие квесты, мастер-классы и кинопоказы. Изюминкой станут так называемые литературные батлы. Некоторые учреждения культуры будут принимать гостей после полуночи.