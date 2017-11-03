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Новости |Общество
3 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 71

Кузбасс с размахом отметит День народного единства

В День народного единства представители национальных диаспор порадуют не только своими кулинарными талантами, но и спортивными. В 10 часов утра на площади Советов начнётся турнир по хоккею в валенках. Также завтра ожидается и насыщенная культурная программа. Состоятся свыше 900 мероприятий: концерты, выставки, литературные чтения, флеш-мобы, краеведческие квесты, мастер-классы и кинопоказы. Изюминкой станут так называемые литературные батлы. Некоторые учреждения культуры будут принимать гостей после полуночи.

 
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