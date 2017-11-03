Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
3 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 50

Стало известно, от чего в кузбасском посёлке погибли две женщины и трое детей

Стало известно, от чего в поселке Верх-Егос Прокопьевского района накануне погибли 5 человек,  двое взрослых и трое малолетних детей. Ночью и рано утром сотрудники МЧС несколько раз делали замеры. Результат  -  концентрация содержания в воздухе отравляющего газа в 25 раз превышает допустимую норму. По предварительным данным в отопительной системе были неисправности, в результате которых не весь дым уходил в трубу, большая часть поступала в жилое помещение.

 
Архив
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Началось голосование за участников проекта «Лучший.Гришковец»
31 октября 2017 692
5 удивительных возможностей новогодней Белокурихи
31 октября 2017 384
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 2002
Кузбасские полицейские вспоминали товарищей погибших на Северном Кавказе
3 ноября 2017 5
Верующие разных конфессий совершили всекузбасский молебен
3 ноября 2017 15
Аман Тулеев поздравил кузбасских аграриев с выполнением главной продовольственной задачи
3 ноября 2017 36
В Кузбассе прошли традиционные губернаторские ярмарки
3 ноября 2017 25
В Кузбассе скорректируют плату за недогревы и перегревы домов
3 ноября 2017 54
Стало известно, от чего в кузбасском посёлке погибли две женщины и трое детей
3 ноября 2017 50
Новокузнецкие студенты разработали уникальную технологию для улучшения экологии
3 ноября 2017 50
В Кемерове творческие студенты получили муниципальные стипендии
3 ноября 2017 83
В Кузбассе написали большой этнографический диктант
3 ноября 2017 84
Кузбассовцам расскажут, что нужно знать при покупке машины с рук
3 ноября 2017 96
В Кузбассе задержали наркоторговку
3 ноября 2017 89
Кузбасс с размахом отметит День народного единства
3 ноября 2017 85
В Кузбассе кладбище хотели расширить до жилых домов
3 ноября 2017 330
В Следкоме Кузбасса рассказали подробности расследования гибели 5 человек
3 ноября 2017 235
Кемеровчан приглашают на фестиваль национальной кухни
3 ноября 2017 81
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
«Вести-Кузбасс 20:45» от 02.11.17
2 ноября 2017 309
События недели
События недели от 29.10.2017
29 октября 2017 737
Твой «Лучший»: Евгений Гришковец
3 ноября 2017 23
В Кемерове будут лучше чистить снег: дорожники получили новую спецтехнику
3 ноября 2017 80
Аман Тулеев провёл встречу с главой Белова
2 ноября 2017 141
День жестянщика в Кузбассе: видео последствий жёстких ДТП
2 ноября 2017 234
Молитва на языке жестов
2 ноября 2017 121
Андрей Коновод: мечты руководителя кузбасского Следкома
1 ноября 2017 1236
Время платить налоги: ответы на важные вопросы
1 ноября 2017 189
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.