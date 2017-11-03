Стало известно, от чего в кузбасском посёлке погибли две женщины и трое детей

Стало известно, от чего в поселке Верх-Егос Прокопьевского района накануне погибли 5 человек, двое взрослых и трое малолетних детей. Ночью и рано утром сотрудники МЧС несколько раз делали замеры. Результат - концентрация содержания в воздухе отравляющего газа в 25 раз превышает допустимую норму. По предварительным данным в отопительной системе были неисправности, в результате которых не весь дым уходил в трубу, большая часть поступала в жилое помещение.