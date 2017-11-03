Аман Тулеев поздравил кузбасских аграриев с выполнением главной продовольственной задачи

В Кемерове состоялся приём, на который пригласили кузбасских аграриев. В этом году несмотря на капризы погоды, ночные заморозки и почти ежедневные дожди, они собрали стратегический миллион тонн зерна. С выполнением главной продовольственной задачи селян поздравил Аман Тулеев. Средняя урожайность по области превысила 20 центнеров с гектара , Кемеровская область вошла в тройку лучших в Сибирском регионе. Лучшие представители отрасли получили награды и премии.