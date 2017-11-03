Хоккеисты кемеровского "Кузбасса" поддержали создание Putin's team

Хоккеисты кемеровского «Кузбасса» обсудили и поддержали инициативу Александра Овечкина по созданию общественного движения «Команда Путина» (Putin's team)

«Заявление Александра Овечкина мы начали обсуждать еще вчера, после появления новости в интернете. Сегодня мы собрались на заключительную тренировку перед первым матчем чемпионата страны, все обсуждали желание Овечкина показать Западу, что такое на самом деле Putin's team. Мы не занимаемся политикой, наше дело – радовать своих болельщиков игрой на льду, но мы поддерживаем свою страну, поддерживаем своего президента. Нам не нравится, что кто-то настроен унизить Россию тем, чтобы не допустить нашу команду на Олимпийские игры, заставить наших спортсменов выступать под нейтральным флагом. Но разве можно отказаться от флага своей Родины? Поэтому мы поддерживаем предложение Овечкина и готовы войти в состав движения. Как и Александр Овечкин, мы уверены, что нас, поддерживающих Владимира Путина, очень много и, наше объединение станет еще одним свидетельством сильной и сплоченной России», - заявил капитан "Кузбасса" Денис Криушенков.

Ранее Александр Овечкин, объявил о создании общественного движения под названием «Putinʼs team».

«В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putinʼs team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды», — написал он в инстаграме.

Источник: ХК "Кузбасс"