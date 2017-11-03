Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
3 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 21

Хоккеисты кемеровского "Кузбасса" поддержали создание Putin's team

Хоккеисты кемеровского "Кузбасса" поддержали создание Putin's team

Хоккеисты кемеровского «Кузбасса» обсудили и поддержали инициативу Александра Овечкина по созданию общественного движения «Команда Путина» (Putin's team)

«Заявление Александра Овечкина мы начали обсуждать еще вчера, после появления новости в интернете. Сегодня мы собрались на заключительную тренировку перед первым матчем чемпионата страны, все обсуждали желание Овечкина показать Западу, что такое на самом деле Putin's team. Мы не занимаемся политикой, наше дело – радовать своих болельщиков игрой на льду, но мы поддерживаем свою страну, поддерживаем своего президента. Нам не нравится, что кто-то настроен унизить Россию тем, чтобы не допустить нашу команду на Олимпийские игры, заставить наших спортсменов выступать под нейтральным флагом. Но разве можно отказаться от флага своей Родины? Поэтому мы поддерживаем предложение Овечкина и готовы войти в состав движения. Как и Александр Овечкин, мы уверены, что нас, поддерживающих Владимира Путина, очень много и, наше объединение станет еще одним свидетельством сильной и сплоченной России», -  заявил капитан "Кузбасса" Денис Криушенков.

Ранее Александр Овечкин, объявил о создании общественного движения под названием «Putinʼs team».

«В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putinʼs team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды», — написал он в инстаграме.

 

Источник: ХК "Кузбасс"

 
Архив
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Началось голосование за участников проекта «Лучший.Гришковец»
31 октября 2017 702
5 удивительных возможностей новогодней Белокурихи
31 октября 2017 391
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 2016
Хоккеисты кемеровского "Кузбасса" поддержали создание Putin's team
3 ноября 2017 21
Кузбассовцам рассказали о поправках в работе сотрудников ГИБДД
3 ноября 2017 55
Кузбасские полицейские вспоминали товарищей погибших на Северном Кавказе
3 ноября 2017 50
Верующие разных конфессий совершили всекузбасский молебен
3 ноября 2017 60
Аман Тулеев поздравил кузбасских аграриев с выполнением главной продовольственной задачи
3 ноября 2017 102
В Кузбассе прошли традиционные губернаторские ярмарки
3 ноября 2017 67
В Кузбассе скорректируют плату за недогревы и перегревы домов
3 ноября 2017 99
Стало известно, от чего в кузбасском посёлке погибли две женщины и трое детей
3 ноября 2017 141
Новокузнецкие студенты разработали уникальную технологию для улучшения экологии
3 ноября 2017 62
В Кемерове творческие студенты получили муниципальные стипендии
3 ноября 2017 95
В Кузбассе написали большой этнографический диктант
3 ноября 2017 98
Кузбассовцам расскажут, что нужно знать при покупке машины с рук
3 ноября 2017 112
В Кузбассе задержали наркоторговку
3 ноября 2017 102
Кузбасс с размахом отметит День народного единства
3 ноября 2017 98
В Кузбассе кладбище хотели расширить до жилых домов
3 ноября 2017 371
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
«Вести-Кузбасс 20:45» от 02.11.17
2 ноября 2017 318
События недели
События недели от 29.10.2017
29 октября 2017 744
Твой «Лучший»: Евгений Гришковец
3 ноября 2017 29
В Кемерове будут лучше чистить снег: дорожники получили новую спецтехнику
3 ноября 2017 91
Аман Тулеев провёл встречу с главой Белова
2 ноября 2017 149
День жестянщика в Кузбассе: видео последствий жёстких ДТП
2 ноября 2017 259
Молитва на языке жестов
2 ноября 2017 124
Андрей Коновод: мечты руководителя кузбасского Следкома
1 ноября 2017 1262
Время платить налоги: ответы на важные вопросы
1 ноября 2017 197
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.