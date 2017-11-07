В Кузбассе кроссовер вылетел с дороги и перевернулся
В Мариинске опрокинулся автомобиль с киргизскими номерами.
Фотографии с места аварии, которая произошла 7 ноября, в социальные сети выложили очевидцы происшествия. Судя по снимкам, Honda CR-V вылетела с дороги и перевернулась. От удара у кроссовера разбились окна.
Как сообщает «КП в Кузбассе», все, кто находился в момент происшествия в салоне внедорожника остались живы.
Примечательно, что на автомобиле были установлены государственные номера Киргизии.
Сотрудники ГИБДД устанавливают всё обстоятельства ДТП.