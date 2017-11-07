Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
7 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 74

В Кузбассе кроссовер вылетел с дороги и перевернулся

В Кузбассе кроссовер вылетел с дороги и перевернулся

В Мариинске опрокинулся автомобиль с киргизскими номерами.

Фотографии с места аварии, которая произошла 7 ноября, в социальные сети выложили очевидцы происшествия. Судя по снимкам, Honda CR-V вылетела с дороги и перевернулась. От удара у кроссовера разбились окна.

Как сообщает «КП в Кузбассе», все, кто находился в момент происшествия в салоне внедорожника остались живы.

Примечательно, что на автомобиле были установлены государственные номера Киргизии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают всё обстоятельства ДТП.

 

 

 
Архив
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

5 удивительных возможностей новогодней Белокурихи
31 октября 2017 556
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 2309
В Кузбассе кроссовер вылетел с дороги и перевернулся
7 ноября 2017 74
В Новокузнецке женщина выпрыгнула в окно и погибла
7 ноября 2017 59
Аман Тулеев поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
3 ноября 2017 705
Хоккеисты кемеровского "Кузбасса" поддержали создание Putin's team
3 ноября 2017 489
Кузбассовцам рассказали о поправках в работе сотрудников ГИБДД
3 ноября 2017 606
Кузбасские полицейские вспоминали товарищей, погибших на Северном Кавказе
3 ноября 2017 380
Верующие разных конфессий совершили всекузбасский молебен
3 ноября 2017 274
Лучшие аграрии Кузбасса получили награды и премии
3 ноября 2017 513
В Кузбассе прошли традиционные губернаторские ярмарки
3 ноября 2017 346
В Кузбассе скорректируют плату за недогревы и перегревы домов
3 ноября 2017 601
Стало известно, от чего в кузбасском посёлке погибли две женщины и трое детей
3 ноября 2017 521
Новокузнецкие студенты разработали уникальную технологию для улучшения экологии
3 ноября 2017 218
В Кемерове творческие студенты получили муниципальные стипендии
3 ноября 2017 282
В Кузбассе написали большой этнографический диктант
3 ноября 2017 312
Кузбассовцам расскажут, что нужно знать при покупке машины с рук
3 ноября 2017 344
В Кузбассе задержали наркоторговку
3 ноября 2017 322
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 03.11.17
3 ноября 2017 640
События недели
События недели от 29.10.2017
29 октября 2017 1007
Твой «Лучший»: Евгений Гришковец
3 ноября 2017 446
В Кемерове будут лучше чистить снег: дорожники получили новую спецтехнику
3 ноября 2017 390
Аман Тулеев провёл встречу с главой Белова
2 ноября 2017 644
День жестянщика в Кузбассе: видео последствий жёстких ДТП
2 ноября 2017 1123
Молитва на языке жестов
2 ноября 2017 366
Андрей Коновод: мечты руководителя кузбасского Следкома
1 ноября 2017 1928
Время платить налоги: ответы на важные вопросы
1 ноября 2017 444
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.