В Кузбассе кроссовер вылетел с дороги и перевернулся

В Мариинске опрокинулся автомобиль с киргизскими номерами.

Фотографии с места аварии, которая произошла 7 ноября, в социальные сети выложили очевидцы происшествия. Судя по снимкам, Honda CR-V вылетела с дороги и перевернулась. От удара у кроссовера разбились окна.

Как сообщает «КП в Кузбассе», все, кто находился в момент происшествия в салоне внедорожника остались живы.

Примечательно, что на автомобиле были установлены государственные номера Киргизии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают всё обстоятельства ДТП.