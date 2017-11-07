Спасателям не удалось найти экстремалов, «застрявших» в кемеровской шахте

Сотрудники МЧС рассказали о спасательной операции в законсервированной шахте «Северная».

Ранее в ряде кузбасских СМИ появилась информация о том, что на закрытом предприятии застряли два диггера, якобы пять экстремалов смогли выбраться самостоятельно, а двое остались под землёй.

Охранник объекта сообщил об инциденте в экстренные службы, на место происшествия прибыли около 80 горноспасателей и 10 единиц техники.

«Одно отделение ВГСО спустилось под землю, где якобы находились экстремалы, и прошло до тупика. Никого не обнаружив, они завершили спасательную операцию», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МЧС по Кузбассу.