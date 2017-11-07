Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
7 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 527

В Кемерове на ФПК подожгли два дорогих кроссовера

В Кемерове на ФПК подожгли два дорогих кроссовера

Ранним утром в Кемерове неизвестные пытались уничтожить Lexus RX300 и Volkswagen Touareg.

Сигнал о возгорании на улице Свободы поступил на пульт МЧС в 07:40. Очевидцы рассказали, что во дворе жилого дома горят два автомобиля.

По сообщению ГУ МЧС по Кемеровской области, потушить пожар удалось уже в 07:48. По предварительный версии специалистов, причина возгорания – поджог.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.   

  

Фото: Инцидент Кемерово

 
Архив
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

5 удивительных возможностей новогодней Белокурихи
31 октября 2017 564
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 2318
Кузбассовцы сыграли в "хоккей в кроссовках"
7 ноября 2017 28
В Кузбассе завершился фестиваль «Кузбасс театральный-2017»
7 ноября 2017 42
В Кузбассе грузовики продуктовой сети разбили дорогу
7 ноября 2017 52
Кузбассовцев возмутила реклама на развалинах сгоревшего дома
7 ноября 2017 60
Мать девочки, погибшей в ДТП, написала детскую книгу о правилах дорожного движения
7 ноября 2017 36
В Кузбассе изменятся правила проезда перекрёстков с круговым движением
7 ноября 2017 108
В Кемерове на ФПК подожгли два дорогих кроссовера
7 ноября 2017 527
Спасателям не удалось найти экстремалов, «застрявших» в кемеровской шахте
7 ноября 2017 93
В Кузбассе кроссовер вылетел с дороги и перевернулся
7 ноября 2017 178
В Новокузнецке женщина выпрыгнула в окно и погибла
7 ноября 2017 104
Аман Тулеев поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
3 ноября 2017 726
Хоккеисты кемеровского "Кузбасса" поддержали создание Putin's team
3 ноября 2017 495
Кузбассовцам рассказали о поправках в работе сотрудников ГИБДД
3 ноября 2017 624
Кузбасские полицейские вспоминали товарищей, погибших на Северном Кавказе
3 ноября 2017 383
Верующие разных конфессий совершили всекузбасский молебен
3 ноября 2017 276
Лучшие аграрии Кузбасса получили награды и премии
3 ноября 2017 521
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 03.11.17
3 ноября 2017 656
События недели
События недели от 29.10.2017
29 октября 2017 1010
Поющий Следком: «Знаете, каким он парнем был»
7 ноября 2017 9
Твой «Лучший»: Евгений Гришковец
3 ноября 2017 452
В Кемерове будут лучше чистить снег: дорожники получили новую спецтехнику
3 ноября 2017 397
Аман Тулеев провёл встречу с главой Белова
2 ноября 2017 652
День жестянщика в Кузбассе: видео последствий жёстких ДТП
2 ноября 2017 1142
Молитва на языке жестов
2 ноября 2017 370
Андрей Коновод: мечты руководителя кузбасского Следкома
1 ноября 2017 1943
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.