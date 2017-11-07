В Кемерове на ФПК подожгли два дорогих кроссовера

Ранним утром в Кемерове неизвестные пытались уничтожить Lexus RX300 и Volkswagen Touareg.

Сигнал о возгорании на улице Свободы поступил на пульт МЧС в 07:40. Очевидцы рассказали, что во дворе жилого дома горят два автомобиля.

По сообщению ГУ МЧС по Кемеровской области, потушить пожар удалось уже в 07:48. По предварительный версии специалистов, причина возгорания – поджог.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Инцидент Кемерово