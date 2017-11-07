При продаже машины кузбассовец сжёг более полумиллиона рублей

В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался заработать на продаже чужой машины.

Жительница Кемерова решила приобрести автомобиль и нашла в интернете подходящий вариант. Она связалась с продавцом и договорилась о встрече, на которой и должна была состояться сделка. Мужчина подъехал к дому покупательницы на Mitsubishi Outlander, который 29-летняя женщина собиралась купить за 550 000 рублей. Во время обмена документов на деньги продавец выхватил наличные, сел в кроссовер и скрылся.

Пострадавшая рассказала об инциденте полицейским, и они быстро вычислили предприимчивого кемеровчанина. Злоумышленником оказался 29-летний сожитель владелицы иномарки, который помогал женщине с продажей машины. По сообщению «Газеты Кемерова», с помощью такой авантюры мужчина хотел заработать денег на автомобиль для себя. Однако после совершения преступления, злоумышленник испугался и решил уничтожить улики. Кемеровчанин сжёг деньги и договор купли-продажи.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.