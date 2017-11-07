Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
7 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 566

При продаже машины кузбассовец сжёг более полумиллиона рублей

При продаже машины кузбассовец сжёг более полумиллиона рублей

В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался заработать на продаже чужой машины.

Жительница Кемерова решила приобрести автомобиль и нашла в интернете подходящий вариант. Она связалась с продавцом и договорилась о встрече, на которой и должна была состояться сделка. Мужчина подъехал к дому покупательницы на Mitsubishi Outlander, который 29-летняя женщина собиралась купить за 550 000 рублей. Во время обмена документов на деньги продавец выхватил наличные, сел в кроссовер и скрылся.

Пострадавшая рассказала об инциденте полицейским, и они быстро вычислили предприимчивого кемеровчанина. Злоумышленником оказался 29-летний сожитель владелицы иномарки, который помогал женщине с продажей машины. По сообщению «Газеты Кемерова», с помощью такой авантюры мужчина хотел заработать денег на автомобиль для себя. Однако после совершения преступления, злоумышленник испугался и решил уничтожить улики. Кемеровчанин сжёг деньги и договор купли-продажи.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

 
Архив
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

5 удивительных возможностей новогодней Белокурихи
31 октября 2017 579
ГТРК «Кузбасс» переходит на цифровое вещание
25 октября 2017 2340
В Междуреченске открыли 50-летнюю капсулу времени
7 ноября 2017 23
Спектакль новокузнецкого драмтеатра попал в 3 номинации на премии "Золотая маска"
7 ноября 2017 26
Кемеровчане жалуются на отсутствие уличного освещения
7 ноября 2017 68
Появилось видео с места жёсткого ДТП в Прокопьевске, где иномарка снесла забор и врезалась в дерево
7 ноября 2017 77
В Кузбассе к выходным похолодает до -25
7 ноября 2017 552
При продаже машины кузбассовец сжёг более полумиллиона рублей
7 ноября 2017 567
Кузбассовцы сыграли в "хоккей в кроссовках"
7 ноября 2017 114
В Кузбассе завершился фестиваль «Кузбасс театральный-2017»
7 ноября 2017 123
В Кузбассе грузовики продуктовой сети разбили дорогу
7 ноября 2017 201
Кузбассовцев возмутила реклама на развалинах сгоревшего дома
7 ноября 2017 192
Мама девочки, погибшей в ДТП, написала детскую книгу о правилах дорожного движения
7 ноября 2017 110
В Кузбассе изменятся правила проезда перекрёстков с круговым движением
7 ноября 2017 286
В Кемерове на ФПК подожгли два дорогих кроссовера
7 ноября 2017 1653
Спасателям не удалось найти экстремалов, «застрявших» в кемеровской шахте
7 ноября 2017 194
В Кузбассе кроссовер вылетел с дороги и перевернулся
7 ноября 2017 249
В Новокузнецке женщина выпрыгнула в окно и погибла
7 ноября 2017 207
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 03.11.17
3 ноября 2017 677
События недели
События недели от 29.10.2017
29 октября 2017 1018
Сделано в СССР: "Дорогою добра"
7 ноября 2017 24
Сделано в СССР: «Манжерок»
7 ноября 2017 40
Поющий Следком: «Знаете, каким он парнем был»
7 ноября 2017 44
Твой «Лучший»: Евгений Гришковец
3 ноября 2017 461
В Кемерове будут лучше чистить снег: дорожники получили новую спецтехнику
3 ноября 2017 419
Аман Тулеев провёл встречу с главой Белова
2 ноября 2017 670
День жестянщика в Кузбассе: видео последствий жёстких ДТП
2 ноября 2017 1241
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.