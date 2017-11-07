Появилось видео с места жёсткого ДТП в Прокопьевске, где иномарка снесла забор и врезалась в дерево

Ухудшение видимости и дорожных условий стало основной причиной нескольких аварий. Сегодня рано утром в Мариинске кроссовер с киргизскими номерами вылетел с трассы и перевернулся. Все кто находился в машине остались живы. Похожий случай произошёл в Прокопьевске. Водитель не справился с управлением, протаранил дерево, снес забор и оказался в огороде частного сектора. К счастью здесь тоже никто серьёзно не пострадал, только имущество жителей дома. Всего же за минувшие выходные в регионе произошло 25 ДТП, в которых 4 человека погибли и 36 травмированы.