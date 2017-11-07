Голосование за участников проекта «Сделано в СССР»

До 10 декабря включительно вы можете отдать свой голос за того участника проекта «Сделано в СССР. Второй сезон», который понравился больше всего. Именно вы решаете, кто победит в вокальном конкурсе. Накануне Нового года состоится гала-концерт проекта «Сделано в СССР».

До 10 декабря включительно вы можете отдать свой голос за того участника проекта «Сделано в СССР. Второй сезон», который понравился больше всего. Именно вы решаете, кто победит в вокальном конкурсе. Накануне Нового года состоится гала-концерт проекта "Сделано в СССР".

Голосование доступно по ссылке