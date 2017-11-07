Житель Кузбасса изнасиловал подругу жены

Вынесен приговор 32-летнем юргинцу, обвиняемому по статье «Изнасилование», сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. Мужчина вместе с женой и подругой вместе выпивали. После того, жена осуждённого ушла спать, он избил 45-летнюю женщину и затем изнасиловал. Жертва смогла вырваться и убежать, дома родные вызвали «скорую».

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что после преступления мужчина с супругой замыли следы крови, которые имелись в доме. При этом женщина противодействовала следствию, покрывала супруга, - добавили в ведомстве. Суд приговорил кузбассовца к пяти с половиной годам колонии строгого режима.