За убийство ребёнка жительнице Кузбасса назначили условный срок

В Берёзовском 37-летней женщине, обвиняемой по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», назначили условно наказание.

В феврале этого года женщина родила дома ребёнка. При этом у медиков она не наблюдалась, на учёт не вставала. Мать завернула младенца в плед и вынесла в сени, где нет отопления, и положила в коробку. Когда прошло несколько часов, она вынесла коробку на улицу и поставила рядом с развалинами дома.

- Нашли коробку дети и решили посмотреть, что в ней. О своей страшной находке они рассказали взрослым, которые вызвали сотрудников полиции. В рамках оперативно-розыскных мероприятий была установлена мать младенца. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у женщины имеются признаки недавнего разрешения от беременности. Также в рамках расследования ей проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой, - сообщили в Слелкоме по Кемеровской области. Женщина во всем призналась, сказала, что не хотела малыша, и супруг думал, что ребёнок не его. Кроме того, в семье есть четверо детей, а вот денег мало. Суд назначил жительнице Кузбасса два года условно.