Кузбассовец убил гостя, уронившего на ковёр чашку с едой

В Кузбассе будут судить мужчину, который забил до смерти своего товарища.

Киселевчанин находился в гостях у знакомого. В какой-то момент мужчина уронил чашку с едой на ковёр. Хозяин квартиры сделал ему замечание, но в ответ на это гость оскорбил мужчину.

Тогда подвыпивший хозяин квартиры избил пострадавшего, используя палку, шило, металлический гвоздь и ножницы.

«Из-за полученных травм потерпевший погиб. Злоумышленник же вышел на улицу и сделал вид, что обеспокоен отсутствием знакомого. Он пошёл к соседке погибшего, спросил, не знает ли она, где находится мужчина. Когда он получил отрицательный ответ, то попросил женщину пройти с ним к его квартире. Та заметила сквозь открытую дверь окровавленного соседа и вызвала полицию», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на СУ СК по Кузбассу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».