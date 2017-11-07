Сегодня стало известно, что кемеровский машиностроительный завод инвестировал 25 миллионов рублей в новое производство металлических «роллов». Сваренные в цехах стальные полотна сворачиваются в рулон и едут на место установки, где их разворачивают в процессе монтажа. В перспективе предприятие будет само изготавливать резервуары "под ключ" объемом до 50-ти тысяч кубометров для нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности.