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Новости |Общество
7 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 63

Кемеровский машиностроительный завод инвестировал 25 миллионов рублей в новое производство

Сегодня стало известно, что кемеровский машиностроительный завод инвестировал 25 миллионов рублей в новое производство  металлических «роллов».  Сваренные в цехах стальные полотна сворачиваются в рулон и едут на место установки, где их разворачивают в процессе монтажа. В перспективе предприятие будет само изготавливать резервуары "под ключ" объемом до 50-ти тысяч кубометров для нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности. 

 
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