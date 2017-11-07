Депутат Госдумы от Кузбасса купит кемеровчанке телевизионную приставку

За цифровым телевидением - уже не отдаленное, а ближайшее будущее. Об этом все больше говорят в СМИ, а зрители постепенно переходят на кабельных операторов, чтобы не было проблем с переключением. Программы ГТРК «Кузбасс» в отличном качестве скоро увидят жители всего Кузбасса. В первом мультиплексе мы единственные региональные новости. А вот те, кто пользуется обычной телевизионной антенной, уже испытывают трудности с просмотром передач. У кемеровчанки Лидии Шамовой телевизор выдает одни помехи. Что делать в таких случаях - расскажет Андрей Данилов.