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8 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 60

Из-за аварии на водоводе в Кемерове затопило тротуар

Из-за аварии на водоводе в Кемерове затопило тротуар

В столице Кузбасса 7 ноября прорвало водопровод. В результате аварии жильцы трёх многоквартирных домов по улице 40 лет Октября остались без холодной воды.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Инцидент Кемерово». На кадрах видно, как большое количество воды скрыло тротуар перед жилым домом.

«Ликвидация повреждения на участке водовода диаметром 200 мм осложнялась асфальтированным участком и наличием шести кабельных линий ГТС. Работы по устранению причин аварии находились на контроле ИДЦ ЖКХ Кузбасса», - сообщает «Газета Кемерова».

Отмечается, что к утру 8 ноября последствия аварии устранили.  

 

Фото: "Инцидент Кемерово"

 
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