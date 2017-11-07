Из-за аварии на водоводе в Кемерове затопило тротуар

В столице Кузбасса 7 ноября прорвало водопровод. В результате аварии жильцы трёх многоквартирных домов по улице 40 лет Октября остались без холодной воды.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Инцидент Кемерово». На кадрах видно, как большое количество воды скрыло тротуар перед жилым домом.

«Ликвидация повреждения на участке водовода диаметром 200 мм осложнялась асфальтированным участком и наличием шести кабельных линий ГТС. Работы по устранению причин аварии находились на контроле ИДЦ ЖКХ Кузбасса», - сообщает «Газета Кемерова».

Отмечается, что к утру 8 ноября последствия аварии устранили.

Фото: "Инцидент Кемерово"