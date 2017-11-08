Последствия жёсткой аварии в Кемерове, где Lada врезалась в столб, попали на видео

В Кемерове 7 ноября произошло жёсткое ДТП, в котором пострадал водитель отечественной «легковушки».

Авария случилась около 16:00 на проспекте Октябрьском. Видео с места происшествия в редакцию Вести42.ru прислал наш читатель Алексей А. На кадрах видно, что основной удар пришёлся в переднюю правую дверь. Пострадавшему водителю Lada Kalina помогли спасатели и врачи скорой помощи.

«По предварительной версии очевидцев при обгоне водитель не справился с управлением,от чего машину по инерции отбросило на мачту освещения,водитель в больнице», - сообщил автор видео.